ФФУ планує повернути в Харків великий футбол

"Сьогодні бачачи, що ми дуже обмежені в стадіонах і містах, ми зобов'язані зробити все, щоб Харків повернувся великий футбол, міжнародний футбол. В цьому плані ми вже працюємо разом з УЄФА і ФІФА для того, щоб могли бути відбіркові матчі вже в цьому циклі. В цьому плані я вже і в Афінах зміг переговорити з представниками УЄФА, з Маркетті, з Мартіном Калленом, щоб ми все зробили для того, щоб в Харків повернувся міжнародний футбол. УЄФА обіцяє прислати інспекцію в Харків, і ми вже надіслали лист, запрошення для того, щоб розглянути Харків для відкриття".

«Я переконаний, що крок за кроком ми зобов'язані зробити так, щоб найближчим часом Харків був можливий як для клубних європейських матчів, так і для міжнародних матчів. Прогноз: я думаю, що це буде найближчим часом», - сказав Павелко.

В даний час проведенню на стадіоні «Металіст» міжнародних матчів перешкоджає заборона УЄФА, пов'язана з близькістю міста до зони АТО. Щоб подолати її, на думку президента ФФУ, треба також працювати і з міжнародними організаціями. Там є проблема з тим, що багато посольств європейських країн не рекомендують своїм туристам, громадянам авіаперельоти в Харків».

Українським клубом-учасником єврокубкових матчів на «Металісті» стане донецький «Шахтар», що також анонсував президент ФФУ. «Шахтар» має намір проводити в Харкові і свої домашні матчі.

Крім того, як повідомлялося раніше, ФФУ розгляне Харків як місце проведення наступного підготовчого збору команди в жовтні. «Збірна України - це команда всієї країни, тому вболівальники в кожному регіоні повинні мати можливість поспілкуватися зі своїми кумирами", - написав Павелко на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, Харків славиться активністю футбольних уболівальників, стимулом якої стали спортивні успіхи ФК «Металіст» за часів президентства Олександра Ярославського (2005-2012) і матчі Євро-2012. На даний момент ФК «Металіст» не має більше професійного статусу, стадіон, реконструйований Ярославським до Євро-2012, практично не експлуатується належним чином. Для тренувань національної збірної і ФК «Шахтар» буде використана також побудована за рахунок інвестицій бізнесмена спортивна база в сел. Високий.