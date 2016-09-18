УПЛ. Гол Тайсона приніс "Шахтарю" перемогу над "Ворсклою"

Донецький "Шахтар" переміг на виїзді полтавську "Ворсклу" у матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 0:1.

Протягом всієї гри гості володіли відчутною перевагою і створили масу гольових моментів, щоб зняти інтригу про переможця зустрічі задовго до фінального свистка. Тим не менш, "гірникам" вдалося забити лише один гол.

На 54-й хвилині гольову засуху перервав Тайсон, який після невдалого виносу м'яча у виконанні "Ворскли" пробив приблизно з центру штрафного майданчика у лівий кут воріт Дмитра Непогодова.

Таким чином, "Шахтар" набрав 22 очки і тепер випереджає найближчого переслідувача у чемпіонаті луганську "Зорю" на п'ять балів.

Ворскла (Полтава) - Шахтар (Донецьк) - 0:1

Гол: Тайсон (54);

В: Непогодов, Пердута, Пилявський, Дитятьєв, Сімінін, Чеснаков, Ткачук (Скляр, 32), Турсунов (Бартулович, 85), Хльобас, Кобахідзе, Коломоєць (Ребенок, 69);

Ш: Пятов, Бутко, Ордець, Ракицький (Кучер, 49), Ісмаілі, Малишев, Фред, Марлос (Бернард, 85), Дентіньо, Тайсон, Едуардо (Степаненко, 90+4).

Попередження: Дитятьєв, Скляр - Фред, Кобін, Дентіньо.