Прем'єр-ліга. Динамо - Зоря: онлайн-трансляція (відео)

Сьогодні в матчі 8-го туру української футбольної Прем'єр-ліги київське "Динамо" приймає на НСК "Олімпійський" луганську "Зорю".

Обидві команди посеред тижня виступали в єврокубках, і навряд чи можуть бути задоволені своїми результатами. Щоправда, якщо "Зоря" може засмучуватися втраченою перемогою над "Фенербахче" і надалі бути задоволеною собою за здобуту нічию, то у "Динамо" приводів для радості менше.

Кияни у вівторок вдома програли "Наполі" в Лізі чемпіонів і таким чином продовжили свою безвиграшну серію до трьох матчів. Раніше, як відомо, команда Сергія Реброва поступилася "Ворсклі" і зіграла внічию з "Шахтарем".

Сьогодні "Динамо" спробує перервати невдачі, але зробити їм це буде непросто. Справа не тільки в супернику, який заслужено займає третє місце в турнірній таблиці, але й у власних кадрових проблемах - через травми киянам точно не допоможе Данило Сілва і Андрій Ярмоленко. Крім того, Мораес і Сергій Сидорчук дискваліфіковані і також пропускають зустріч із "Зорею".

Словом, Реброву було непросто вибрати склад на гру. В результаті, він вперше в сезоні довірив місце у старті форварду Олександру Гладкому і півзахиснику Віктору Циганкову, який добре проявив себе у грі з "Наполі". Також відзначаємо повернення в основу португальця Антунеша.

Проблеми "Зорі" перед матчем - традиційні. У вересні луганська команда розпочала важкий марафон, під час якого виступатиме в Лізі Європи, а в чемпіонаті гратиме з найкращими командами Прем'єр-ліги. При такому важкому графіку у луганчан може не вистачити ресурсів, щоб підтримувати високий рівень гри у двох турнірах. Перший іспит у "Зорі" сьогодні - цікаво подивитися, наскільки підопічні Юрія Вернидуба будуть готові фізично до гри в Києві після виснажливої зустрічі з "Фенербахче".

Букмекери вважають явним фаворитом матчу "Динамо". На перемогу киян перед грою можна поставити з коефіцієнтом до 1,45, а на успіх "Зорі" - до 8,5. Нічия в цій зустрічі оцінюється за коефіцієнтами до 5,1.

Матч "Волинь" - "Олександрія" розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 19:30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".