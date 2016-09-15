"Шахтар" здобув перемогу у стартовому матчі Ліги Європи над турецьким "Коньяспором"
Гра завершилася з рахунком 1:0.
В Коньї (Туреччина) завершився матч 1-го туру Ліги Європи УЄФА, в якому "Коньяспор" приймав донецький "Шахтар" і програв з рахунком 0:1.
Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.
Українська команда мала перевагу протягом всього матчу, але дуже щільний захист господарів поля не дозволяв гірникам створювати по-справжньому гострі моменти. Тим не менш, один з них все-таки виник і призвів до голу.
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На 76-й хвилині Факундо Феррейра ефектним ударом головою замкнув подачу Бутко з флангу - 1:0.
У час гри, що залишився, гірники впевнено довели справу до перемоги.
У паралельному матчі Групи Н португальська "Брага" і бельгійський "Гент" зіграли внічию - 1:1.
Матчі 2-го туру групового етапу ЛЄ відбудуться в четвер, 29 вересня.