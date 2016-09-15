Збірна України з футболу піднялася на одну позицію в рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала чергову версію рейтингу, згідно якої збірна України піднялася на одну позицію вгору, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Команда Андрія Шевченка перемістилася з 30-го на 29-е місце.

Протягом місяця з моменту опублікування минулого рейтингу наша збірна провела один матч, зігравши в 1-му турі відбіркового турніру ЧС-2018 внічию з командою Ісландії - 0:0.

На даний момент на рахунку українців 799.41 пункти в рейтингу.

Українці обійшли в таблиці команди Північної Ірландії та Румунії, але пропустили вперед команду Перу яка вчинила великий ривок (+8 позицій).

Істотні изменеия відбулися і в першій десятці кращих команд світу. Якщо Аргентина і Бельгія зберегли 1-2 місця, то Колумбія опустилася на 4-е місце, пропустивши вперед діючих чемпіонів світу Німеччину (3), а Бразилія здійснила вражаючий ривок на 5 позицій, замкнувши Топ-5 найсильніших. Через це на одну позицію опустилися Чилі, Португалія та Франція (6-8). Замикають 10-ку найсильніших Уругвай (+3) та Уельс (+1). Відповідно, вибули з 10-ки Іспанія (11, -3) та Італія (13, -3).

Наступна версія рейтингу буде оприлюднена 20 жовтня.