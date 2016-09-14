Прецедент у вітчизняному футболі: двом гравцям "Металіста" загрожують строки за "договірні" матчі

Працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції спільно зі слідчими Генпрокуратури встановили, що гравці харківського ФК «Металіст U-21» забезпечували суперникам перемогу за винагороду, у розмірі від 8 до 20 тисяч доларів США за один матч, повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Імена гравців не розголошуються.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 354 Кримінального кодексу України (Підкуп працівника підприємства, установи чи організації). Справу направлено до суду.

Правоохоронці задокументували кілька фактів одержання гравцями харківської футбольного клубу «Металіст U-21» неправомірної вигоди.

Під час досудового розслідування зокрема встановлено, що футболісти ФК «Металіст U-21» одержали «гонорар» за програш команді «Волинь U-21» (м. Луцьк) у зустрічі, що відбулася 6 серпня 2015 року. Матч закінчився неочікуваним рахунком – 2:6.

За один матч з фіксованим результатом гравці ФК «Металіст U-21» одержували від 8 до 20 тисяч доларів США.

Наразі двом гравцям футбольного клубу повідомлено про підозру, матеріали направлені до суду. За «злив» футбольного матчу їм загрожує штраф від 8,5 до 12,75 гривень або громадські роботи на строк від 180 до 240 годин, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Це перший випадок в Україні, коли на лаві підсудних опиняться гравці відомого футбольного клубу. Працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції та слідчі ГПУ доклали максимуму зусиль, щоб причетні до «футбольного бізнесу» особи понесли покарання. Особи організаторів також встановлені. Вони, як і «продажні» футболісти, відповідатимуть за «організацію» необхідного рахунку матчів.