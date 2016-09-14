Екс-гравець київського "Динамо" Теодорчик побив 37-річний рекорд бельгійського "Андерлехта"

Польський нападник київського "Динамо" Лукаш Теодорчик, який влітку був орендований бельгійським «Андерлехтом», забив у кожному зі своїх перших шести матчів у новому клубі по голу, повідомляє dhnet.be.

Гол у ворота «Шарлеруа» ознаменував падіння старого рекорду в 5 голів поспіль (який належав голландському футболістові Руду Гелсу і був встановлений ще в сезоні 1978-1979).

До речі, побити цей рекорд зможе сам Лукаш Теодорчик вже в четвер, 15 вересня, в матчі проти азербайджанської «Габбали» (головний тренер - українець Роман Григорчук) в рамках 1-го туру групового турніру Ліги Європи.

Раніше президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив: "Теодорчик пішов в «Андерлехт» і відразу забиває, Раффаель пішов в «Боруссію» з Менхенгладбаха і відразу почав забивати, а при Блохіні він не потрапляв в основний склад. Той же Мехмеді. Але це питання не до мене. Зайвий раз ми показуємо і доводимо, що нашою селекцією були запропоновані якісні футболісти. Тоді питання до їхньої адаптації, як вони хочуть грати в нашій країні. Ребров вважав, що на той момент, коли ми відпускали Теодорчика, до речі, як і Кравця, що два наших нападника Мораєс і Гладкий сильніше підготовлені, ніж вони. Тримати на лавці такого футболіста, як Теодорчик, і щоб він не потрапляв у заявку, – напевно, краще віддати в оренду. Подивимося, як далі складеться його кар'єра. Може бути, «Андерлехт» його не захоче викупити, і ми його з задоволенням заберемо".

У свою чергу, боси «Андерлехта» вже серйозно мають намір викупити контракт поляка в кінці сезону за 5 млн євро.