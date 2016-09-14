Словенець Чеферін обраний президентом УЄФА

На Позачерговому Конгресі УЄФА в Афінах Александер Чеферін обраний сьомим Президентом УЄФА і автоматично став віце-президентом ФІФА, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За підсумками голосування 48-річний словенський функціонер отримав від національних асоціацій УЄФА 42 голоси з 55 можливих. Другий кандидат Михаель ван Прааг (Нідерланди) набрав 13 голосів.

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Чеферін став сьомим президентом з моменту заснування УЄФА в 1954 році. Раніше цей пост займали Еббе Шварц (Данія), Густав Відеркер (Швейцарія), Артеміо Франкі (Італія), Жак Жорж (Франція), Леннарт Юханссон (Швеція) і Мішель Платіні (Франція).

Чеферін народився 13 жовтня 1967 року у Любляні. Отримав вищу освіту в галузі юриспруденції в Люблянском університеті. Працював у сімейній адвокатській конторі, проявив інтерес до захисту прав професійних спортсменів і спортивних клубів. Пізніше перейняв у батька кермо правління і став директором фірми.

Діяльність Чеферина в словенському футболі почалася в 2005 році, коли він став співпрацювати з правлінням "Літії" - одного з провідних футзальних клубів країни. З 2005 року Чеферін працює у виконкомі аматорської команди "Любляна Лойерс", а у 2006-2011 роках був членом правління люблінської "Олімпії".

Крім словенської, Чеферін вільно володіє англійською та італійською. Одружений, має трьох дітей. У 2011 році обраний президентом Футбольної асоціації Словенії, а в лютому 2015-го переобраний на черговий чотирирічний термін. Крім цього, з 2011 року Чеферін обіймав посади другого і третього віце-голови Юридичного комітету УЄФА.