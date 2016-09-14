Ярмоленко про матч з "Наполі": "Результату немає, але уболівальникам гра сподобалася"

Віце-капітан київського «Динамо» Андрій Ярмоленко поділився своєю думкою про матч першого туру Ліги чемпіонів проти італійського «Наполі», повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

"Напевно, коли забили м'яч, ми повірили, що все буде легко і незабаром заб'ємо другий. Але замість цього ми пропустили один, другий не дуже логічні м'ячі... Завжди прикро пропускати такі м'ячі", - почав Ярмоленко.

Говорячи про те, як команда сприйняла поразку, гравець зазначив: "Вважаю, що потрібно з високо піднятою головою йти далі. В принципі, ми грали непогано. Думаю, уболівальники залишились задоволені грою. Так, результату немає, але гра, думаю, сьогодні всім сподобалася. Звичайно, прикро, що суддя на 65-70-й хвилині дає червону картку. Самі розумієте, грати вдесятьох проти такої команди як «Наполі», дуже важко. Думаю, якщо б не було червоної картки, глядачі побачили б ще 20 хвилин хорошого футболу".

Також півзахисник зазначив, що, граючи вдесятьох, «Динамо» діяло активніше і агресивніше: "Ясна річ, адже доводилося відпрацьовувати, коли у нас стало на одного гравця менше. Такі класні команди, які виділяються хорошим контролем, спокійно розігрують м'яч, знаходять зони, де цього гравця не вистачає. Природно, нам не хотілося бігти в атаку і не потрапити в "полон". Потрібно було грамотно оборонятися і вибігати в атаку. Але ви самі розумієте, що сили не безмежні, мають властивість закінчуватися".

А оцінюючи дебют Віктора Циганкова зазначив: "Вважаю, за ним майбутнє «Динамо». Він зіграв відмінно, спокійно не по роках".

Як повідомляв УНІАН, напередодні київське "Динамо" програло італійському "Наполі" у стартовому матчі Ліги чемпіонів з рахунком 1:2.