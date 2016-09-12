Ребров: "Не збираємося підлаштовуватися під футбол "Наполі"

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров заявив, що його команда в першому матчі групового турніру Ліги чемпіонів проти "Наполі" гратиме на перемогу. Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Команда", передає "Футбол 24".

"У будь-якому випадку, ми не збираємося повністю підлаштовуватися під їхній футбол. Думаємо про свою гру. Не варто також забувати, що в перших турах італійського чемпіонату у "Наполі" не було суперників, які могли б нав'язати йому зустрічний футбол. Неаполітанці постійно працювали з м'ячем, вели позиційний наступ. Всі їхні суперники закривалися і намагалися грати на контратаках. Навіть "Мілан", який поступився з рахунком 2:4.

Читайте такожКиївське "Динамо" перед стартом у Лізі чемпіонів залишилося без основного захисникаМи ніколи не грали і не будемо грати на нічию. Важливо бути на полі командою, віддати всі сили і розуміти, за рахунок чого ти можеш реалізувати всі свої найкращі якості. Я про це постійно кажу.

Результат може бути будь-яким, але потрібно зіграти так, щоб не було соромно ані перед собою, ані перед уболівальниками. Впевнений, що у нас буде неймовірна підтримка, і в цьому наш безумовний козир", – сказав Ребров.

Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Наполі" відбудеться у вівторок, 13 вересня. Початок гри – о 21:45.