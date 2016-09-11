УПЛ. "Чорноморець" переміг "Олександрію" і піднявся на п'яте місце

Одеський "Чорноморець" здобув четверту перемогу поспіль у чемпіонаті Прем'єр-ліги, обігравши у 7-му турі "Олександрію" з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч у грі був забитий на 57-й хвилині, коли після прострілу з флангу від Владислава Калитвинцева захисник гостей Андрій Гітченко зрізав м'яч у свої ворота.

Зазначимо, що після пропущеного голу "Олександрія" практично не мала можливостей зрівняти рахунок у зустрічі. Таким чином, оборона "Чорноморця" вже четвертий раз поспіль залишила власні ворота в недоторканності.

Перемога дозволила "Чорноморцю" набрати 12 очок і разом з полтавською "Ворсклою" піднятися на четверте місце у турнірній таблиці. "Олександрія" залишилася на шостому місці, але вже сьогодні може випасти з Топ-6 після гри "Дніпро" - "Олімпік".

Чорноморець — Олександрія - 1:0 (0:0)

Гол: Гітченко (57, у свої ворота)

Ч: Боровик, Данченко, Хочолава, Мартиненко, Люлька, Смирнов, Філімонов (Кабаев, 67), Калитвинцев, Ковалець, Татарков (Сильвіо, 85), Коркішко (Барилко, 83)

Ол: Новак, Микицей, Гітченко, Шендрик, Цуріков, Банада (Мягков, 60), Запорожан, Старенький (Яремчук, 90), Грицук, Чорній (Полярус, 60), Паламар

Попередження: Хочолава, Філімонов — Шендрик, Микицей, Грицук.