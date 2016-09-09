Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом у матчі з "Динамо"

Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом у грі проти київського "Динамо" в 7-му турі чемпіонату України. Про це свідчать котирування в різних букмекерських конторах світу.

На перемогу "Шахтаря" можна поставити з коефіцієнтами від 2,06 до 2,25, у той час як шанси на виграш "Динамо" оцінюються від 3,00 до 3,52. На нічию в цій грі приймаються ставки з коефіцієнтами до 3,78.

Нагадаємо, матч 7-го туру української Прем'єр-ліги між "Шахтарем" і "Динамо" відбудеться сьогодні в 21:00, на стадіоні "Металіст" в Харкові. На матчі очікується аншлаг.