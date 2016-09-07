Шевченко: "Має бути час, щоб футболісти спілкувалися, а не сиділи в телефонах" (відео)

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко в інтерв'ю ТСН висловив задоволення результатом матчу проти збірної Ісландії, а також підтримав Євгена Коноплянку, який не реалізував пенальті у цій зустрічі.

"Це було моє рішення призначити пенальтистом Коноплянку. Але я не знаю жодного гравця, який би реалізував всі пенальті. Засмучуватися не треба, треба працювати, концентруватися", - вважає Шевченко.

Він також розповів про те, що заборонив гравцям користуватися телефонами на тренуваннях, тактичних заняттях і під час спільного прийому їжі. За словами тренера, це потрібно для того, щоб гравці більше спілкувалися один з одним, а в команді утворювався правильний мікроклімат.

Наставник також відповів на низку нефутбольних питань - зокрема, про власному стилі, про своє швидке 40-річчя і способи для відпочинку від футболу.

Як повідомляв УНІАН, збірна України зіграла внічию з Ісландією в першому матчі Андрія Шевченка як на головного тренера національної команди.