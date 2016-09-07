Шевченко: "Капітан збірної буде обиратися на кожен матч окремо"

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що в команді є два-три кандидати на роль капітана і він буде обиратися перед кожною грою окремо, повідомляє Футбол24.

Зокрема, Шевченко відзначив: "У нас 2-3 людини, які неодноразово виходили в ролі капітана – це Пятов, Кучер, а також Ротань. Хто з них буде грати в складі, будь-який з них може надіти капітанську пов'язку. Це лідери. Гравці не просто вікові, а які вже давно в цій команді, дуже добре знають колектив".

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А коментуючи той факт, що в команді взагалі мало ветеранів (окрім згаданої трійці), тренер зазначив: "Мене цікавить, як гравці будуть виглядати і в яких клубах вони грають. Сьогодні проблема з віком для мене не стоїть. Тому якщо гравець знаходиться в хорошій формі, він грає в сильному чемпіонаті, я перш за все, буду дивитися на його стан. На те, як він грає в своєму клубі. Якщо він виглядає добре, грає в хорошому чемпіонаті за хорошу команду, показує хороший футбол, віку для мене не існує".

Як повідомляв УНІАН, збірна України зіграла внічию у першому матчі відбору ЧС-2018 проти Ісландії з рахунком 1:1. Наступні матчі відбору українці проведуть у жовтні - проти збірних Туреччини та Косово.