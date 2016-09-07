Відбір ЧС-2018. Португалія програла Швейцарії, Франція втратила очки в Білорусі
У Європі завершився перший тур відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року.
Сьогодні відбулися чергові матчі 1-го туру відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу 2018 року в зоні УЄФА. Команди грали у групах A, B, G і H.
Група А:
Білорусь - Франція (0:0)
Болгарія - Люксембург - 4:3 (1:0)
Голи: Рангелов (16), Марселіньо (65), Попов (79), Тонєв (90) - Джоакім (60, 62), Бонерт (90).
Швеція - Нідерланди - 1:1 (1:0)
Голи: Берг (43) - Снейдер (67).
Група B:
Андорра - Латвія - 0:1 (0:0)
Гол: Сабала (48).
Фарери - Угорщина - 0:0 (0:0)
Швейцарія - Португалія - 2:0 (2:0)
Голи: Емболо (24), Мехмеді (30).
Група G:
Албанія - Швейцарія - 2:1 (1:0), догравання
Голи: Садіку (10), Балаж (89) - Аліоски (51).
Група H:
Боснія і Герцеговина - Естонія - 5:0 (2:0)
Голи: Спахіч (7, 90), Медунжанін (71), Ібішевіч (83).
Гібралтар - Греція - 1:4 (1:4)
Голи: Вокер (26) - Мітроглу (10, 32), Фортуніс (45), Торосідіс (45).