Відбір ЧС-2018. Португалія програла Швейцарії, Франція втратила очки в Білорусі

Сьогодні відбулися чергові матчі 1-го туру відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу 2018 року в зоні УЄФА. Команди грали у групах A, B, G і H.

Група А:

Білорусь - Франція (0:0)

Болгарія - Люксембург - 4:3 (1:0)

Голи: Рангелов (16), Марселіньо (65), Попов (79), Тонєв (90) - Джоакім (60, 62), Бонерт (90).

Швеція - Нідерланди - 1:1 (1:0)

Голи: Берг (43) - Снейдер (67).

Група B:

Андорра - Латвія - 0:1 (0:0)

Гол: Сабала (48).

Фарери - Угорщина - 0:0 (0:0)

Швейцарія - Португалія - 2:0 (2:0)

Голи: Емболо (24), Мехмеді (30).

Група G:

Албанія - Швейцарія - 2:1 (1:0), догравання

Голи: Садіку (10), Балаж (89) - Аліоски (51).

Група H:

Боснія і Герцеговина - Естонія - 5:0 (2:0)

Голи: Спахіч (7, 90), Медунжанін (71), Ібішевіч (83).

Гібралтар - Греція - 1:4 (1:4)

Голи: Вокер (26) - Мітроглу (10, 32), Фортуніс (45), Торосідіс (45).