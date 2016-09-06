Президент ФФУ Павелко побачив у грі збірної України проблеми в атаці та захисті

Президент ФФУ Андрій Павелко прокоментував підсумки матчу між національними збірними командами України та Ісландії у відборі до ЧС-2018, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

На запитання, "як ви оцінюєте старт у новому відборі?" (матч відбувався без глядачів, тим більше з командою, яка стала одним з відкриттів нещодавнього Євро), Павелко відповів: "Гадаю, що у цьому матчі вболівальники побачили чудовий приклад того, що навіть програючи можна показати характер, зрівняти рахунок і мати всі шанси виграти матч. Але найголовніше, що ми зламали прикру традицію, бо два попередніх відбірних турніри ми починали вдома з 0:1. Тому я вдячний гравцям, вдячний вболівальникам, які у фан-зонах Краматорська, Києва і біля телеекранів підтримували нашу команду. Бачите, наскільки успішно вони передавали свою енергію. Я впевнений, що така позитивна енергія супроводжуватиме нашу команду й в подальших іграх. І наступний матч у Туреччині буде дуже важливий і, сподіваюся, ми побачимо там інший футбол. Найголовніше, щоб ми бачили у команди прагнення до перемоги, прагнення до позитивного результату й гру до кінця. З ісландцями не пощастило – не забили пенальті. Але впевнений, що в майбутньому у нашої команди все повинно вийти".

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"Ми сьогодні бачимо, що у нас проблеми з нападниками, проблеми в захисній лінії. Разом з цим ми побачили, що навіть з такими проблемами проти такої сильної команди як Ісландія ми змогли показати гідний футбол. І гідний настільки, що я думаю ісландці лишилися щасливими від того, що вони звідси забрали нічию. Так що, напевно, це хороший результат. У тому числі для того, щоб ми надалі відчували себе сильнішими і не бачили страху перед будь-яким суперником. А те, що у нас є кадрові проблеми, на жаль, це наша реальність. Над цим треба працювати тренерському штабу. Над цим треба працювати всьому українському футболу. Для того, щоб якомога більше талановитих футболістів діставалося рівня національної збірної. Давайте побажаємо нашому тренерському штабу удачі, побажаємо успіху. Особливо після останнього провалу – нагадаю, що в останніх трьох матчах ми взагалі не забивали, а тепер забили з гри гідний гол. Я вдячний команді за те, що ми зламали й цю традицію. Нехай буде не забитий пенальті в цьому матчі, проте забитий в наступних, дуже важливих матчах або в Туреччині, або з Косово, з Хорватією або з Фінляндією", - додав президент ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, гра Україна - Ісландія завершилася внічию 1:1.