П'ятов: "З часом збірна України буде покращувати свою гру"

Збірна України не може бути задоволеною нічийним результатом матчу проти Ісландії. Про це в інтерв'ю dynamo.kiev.ua сказав воротар національної команди україни Андрій П'ятов.

"Звичайно, ми не можемо бути задоволені сьогоднішнім результатом — могли виграти. Тим не менш, вірю, що у нас все попереду. У ситуації з першим голом ми десь помилилися, вийшов безглуздий відскік. Але головне, що ми зуміли зібратися і зрівняти рахунок.

Чи виконали ми настанову тренерського штабу? Ми старалися, але в першому таймі у нас було більше помилок. Особливо, що стосується передач. Якби ми менше допускали помилок, у суперника було б менше контратак. У другому таймі ми вже виглядали трохи краще. Добре зуміли розіграти комбінацію в моменті з призначенням пенальті. Думаю, з часом ми будемо лише покращувати нашу гру.

Ісландія — дуже специфічна команда. У них аут — як стандарт. Сьогодні вони як могли "завантажували" м'яч в нашу штрафну. В принципі, ми зуміли впоратися з цим завданням", — сказав П'ятов.

Як повідомляв УНІАН, збірна України зіграла внічию з Ісландією у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2016 року.