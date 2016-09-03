Ахметов підтвердив інтерес "Барселони" до Срни: "Якщо гравець захоче, він піде"

Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов підтвердив інформацію про інтерес «Барселони» до Даріо Срни і розповів, як клуб збирається діяти в цій ситуації в інтерв'ю телеканалу "Футбол".

"Я точно знаю, що Даріо – великий гравець, капітан і людина, і його серце пов'язано з донецьким «Шахтарем». «Барселона» – це великий клуб, і в цій ситуації я буду не на боці «Шахтаря», а на стороні Даріо як його друг. Якщо він прийме рішення піти, я його підтримаю. І завжди буду пишатися його рішенням", - зазначив Ахметов.

"Срна заслужив, щоб клуб поступив до нього сверхкорректно, і клуб вчинить так само. Тому що це велика людина і капітан, великий гравець, який присвятив своє серце «Шахтарю» Ми зробимо так, щоб ми пишалися своїм рішенням, а не соромилися його. Ми поступимо так, як буде вигідно для Даріо", - додав президент "Шахтаря".

Також президент «Шахтаря» заявив, що, якщо Срна узгодить з «Барселоною» особистий контракт, то Даріо відпустять без будь-якої компенсації.