25 гравців "Динамо" потрапили в заявку команди на Лігу чемпіонів

Київське «Динамо» направило в УЄФА список гравців, які будуть заявлені за клуб для участі в груповому турнірі Ліги чемпіонів сезону 2016/2017 рр., повідомляється на офіційному сайті клубу.

У складі команди 25 гравців, з яких лише 6 - легіонери.

Повністю склад команди виглядає наступним чином:

Воротарі: - 1. Олександр Шовковський, 23. Олександр Рибка, 35. Максим Коваль, 72. Артур Рудько;

Захисники - 2. Данило Сілва (Бразилія), 5. Виторину Антунеш (Португалія), 9. Микола Морозюк, 14. Зураб Очігава, 24. Домагой Віда (Хорватія), 27. Євген Макаренко, 33. Євген Селін, 34. Євген Хачеріді;

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Півзахисники - 16. Сергій Сидорчук, 17. Сергій Рибалка, 18. Микита Корзун (Білорусь), 19. Денис Гармаш, 20. Олег Гусєв 25. Дерліс Гонсалес (Парагвай), 29. Віталій Буяльський, 32. Валерій Федорчук, 77. Артем Громов, 88. Сергій Мякушко;

Нападники - 7. Олександр Гладкий, 10. Андрій Ярмоленко, 11. Жуніор Мораєс (Бразилія).

Як повідомляв УНІАН, на груповому етапі Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє з італійським "Наполі", португальською "Бенфікою" і турецьким "Бешикташем".