Луганська "Зоря" зіграє з "Манчестер Юнайтед", "Фенербахче" та "Фейєнордом" в Одесі

Луганська "Зоря" проведе домашні матчі групового раунду нинішнього розіграшу Ліги Європи на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Про це повідомив офіційний сайт "Чорноморця".

"Зоря" досягла домовленості про співпрацю з клубом "Чорноморець". Згідно неї, одеський клуб надасть луганчанам свій стадіон для проведення матчів єврокубків.

Зазначається, що перед підписанням договору чиновники УЄФА провели інспекцію стадіону. Вони залишилися задоволені побаченим і дали дозвіл на проведення на арені матчів Ліги Європи.

Таким чином, в Одесі "Зоря" зіграє три матчі. 15 вересня луганчани прийматимуть стамбульський "Фенербахче", 3 листопада проведуть зустріч з роттердамським "Фейєнордом", а 8 грудня зіграють з "Манчестер Юнайтед". Всі три матчі розпочнуться о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, домашні матчі чемпіонату України "Зоря" проводить на стадіоні "Славутич-Арена" у Запоріжжі. У минулому сезоні луганська команда проводила домашні матчі Ліги Європи на київському стадіоні "Динамо" імені В. В. Лобановського.