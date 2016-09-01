Квитки на матч "Шахтаря" з "Динамо" в Харкові розпочнуть продавати в суботу

Квитки на матч 7-го туру української Прем'єр-ліги між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо", який відбудеться на харківському стадіоні "Металіст", надійдуть у продаж в суботу, 3 вересня. Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Вартість квитків класу Standart становить від 20 до 200 гривень. VIP-квитки коштують 700 та 2 000 гривень. В Sky Вох - 3 000 грн.

Каси стадіону "Металіст" працюватимуть з 9:00 до 20:00 без перерви та вихідних. Також придбати квитки можна в онлайн-режимі.

Як повідомляв УНІАН, матч між "Динамо" і "Шахтарем" відбудеться не у Львові, де "Шахтар" традиційно проводить домашні матчі, а в Харкові.