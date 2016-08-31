ФІФА відмовилася дискваліфікувати футболіста Зінченка, як того вимагав "Шахтар"

Півзахисник голландського ПСВ і збірної України Олександр Зінченко не буде дискваліфікований за дострокове розірвання контракту з донецьким "Шахтарем" в 2014 році. Про це в інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес" повідомив юрист Михайло Прокопець.

За словами Прокопца, ФІФА вирішила, що 19-річний футболіст повинен буде заплатити "Шахтарю" 8 тисяч євро.

"На яку суму штрафу розраховував "Шахтар"? Донецький клуб вимагав дискваліфікації Зінченко на півроку, плюс оштрафувати гравця на суму в десятки разів перевищує 8 тисяч євро", - сказав юрист.

Він також уточнив, що сума штрафу не могла бути великою, оскільки зарплата Зінченко в "Шахтарі" і його попередній клуб ФК "Уфа" не була високою.

Крім того, Прокопець пояснив, на яких підставах Зінченко покинув донецький клуб.

"На той момент у Донецькій області склалася непроста ситуація, бойові дії. Мама гравця змушена була покинути регіон. Сам Олександр на той момент був ще неповнолітнім, тому і пройшов за своїм батьком", - сказав Прокопець.

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що донецький клуб бажає притягнути до відповідальності за перехід Зінченко російську "Уфу" та англійський "Манчестер Сіті", якому належать права на футболіста зараз.