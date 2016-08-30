Український футболіст Малиновський залишається у бельгійському "Генку", незважаючи на травму

Футбольні клуби "Генк" (Бельгія) і "Шахтар" (Донецьк) досягли домовленості про більш тривале перебування Руслана Малиновського в бельгійській команді, повідомляє офіційний сайт ФК "Генк".

Руслан відданий в оренду до кінця сезону. Крім того, бельгійці обумовили опцію на купівлю гравця по закінченні строку оренди. Якщо "Генк" влаштує якість гри українця після відновлення від травми, йому буде запропоновано повноцінний контракт на 4 роки.

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Півзахисник прибув в команду в січні 2016 року і відмінно зарекомендував себе в перших 15 іграх команди. Але, 1 травня, під час матчу проти "Брюгге" Малиновський отримав серйозну травму коліна. З тих пір Руслан проходить реабілітацію в клініці Антверпена.

У прес-службі "Генка" повідомляють, що реабілітація Руслана йде дуже добре, і очікується, що він може приєднатися до команди у другій половині сезону, після зимової перерви.