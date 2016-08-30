"Шальке" візьме в оренду Коноплянку з опцією обов'язкового викупу - ЗМІ

Німецький футбольний клуб "Шальке" з Гельзенкірхена візьме в оренду у іспанської "Севільї" українського легіонера Євгена Коноплянку з опцією обов'язкового викупу за 13-16 мільйонів євро, повідомляє Marca.

Це необхідно клубу-покупцеві для того, щоб згодом він вписався в норми фінансового фейр-плей. Подібне явище дуже розповсюджено в останні роки.

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За останніми даними, 26-річний футболіст до цих пір знаходиться в Києві, в розташуванні збірної України, проте може найближчим часом відправитися в стан свого нового клубу для підписання контракту.

У разі успішного підписання контракту, в німецькому клубі за місце лівого основного лівого гравця атаки українець буде конкурувати з камерунцем Еріком Чупо-Мотінгом.