Марадона був затриманий поліцією за підозрою в підробці документів

Легендарний аргентинський екс-футболіст Дієго Марадона був затриманий поліцією у зв'язку з підозрою у використанні підроблених документів, повідомляє Clarin.

Марадона у супроводі своєї подруги Росіо Оливи прибув в аеропорт міжнародний аеропорт імені міністра Пістарині в Буенос-Айресі, щоб вилетіти в Дубай.

Екс-футболіст показав паспорт і квитки органам правопорядку, після чого був затриманий.

Марадона, який був змушений повернутися в свій будинок, вважає, що даний інцидент має політичний підтекст. За його словами, це помста послідовників президента Аргентини Маурісіо Макрі за його політичну позицію.