Марадона був затриманий поліцією за підозрою в підробці документів
17:22, 29 серпня 2016Футбол
201
Легендарний футболіст пов'язує інцидент зі своєю політичною позицією.
Марадону не випустили з Аргентини / clarin.com
Легендарний аргентинський екс-футболіст Дієго Марадона був затриманий поліцією у зв'язку з підозрою у використанні підроблених документів, повідомляє Clarin.
Марадона у супроводі своєї подруги Росіо Оливи прибув в аеропорт міжнародний аеропорт імені міністра Пістарині в Буенос-Айресі, щоб вилетіти в Дубай.
Екс-футболіст показав паспорт і квитки органам правопорядку, після чого був затриманий.
Марадона, який був змушений повернутися в свій будинок, вважає, що даний інцидент має політичний підтекст. За його словами, це помста послідовників президента Аргентини Маурісіо Макрі за його політичну позицію.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter