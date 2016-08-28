"Манчестер Сіті", "Челсі" та "МЮ" лідирують в чемпіонаті після трьох турів АПЛ

"Манчестер Сіті", лондонський "Челсі" і "Манчестер Юнайтед" очолюють турнірну таблицю чемпіонату англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) після проведених трьох турів.

Вчора і сьогодні лідери чемпіонату здобули чергові перемоги. "Челсі" з рахунком 3:0 переміг новачка АПЛ "Бернлі", "МЮ" на передостанній хвилині матчу завдяки голу Маркуса Рашфорда вирвав перемогу у "Халл Сіті" - 1:0, а "Манчестер Сіті" переміг "Вест Хем" - 3:1.

Також зазначимо, що чемпіон Англії "Лестер Сіті" здобув першу перемогу в сезоні, обігравши вдома "Суонсі". Лондонський "Арсенал" переміг на виїзді "Уотфорд", а "Тоттенхем" і "Ліверпуль" зіграли внічию.

Результати матчів:

Тоттенхем - Ліверпуль - 1:1 (0:1)

Голи: Роуз (72) - Мілнер (43, з пенальті).

Манчестер Сіті - Вест Хем - 3:1 (2:0)

Голи: Стерлінг (7, 90+2), Фернандіньо (18) - Антоніо (58).

Халл Сіті - Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:0)

Гол: Рашфорд (90+2).

Челсі - Бернлі - 3:0 (2:0)

Голи: Азар (9), Вілліан (41), Мозес (89).

Уотфорд - Арсенал - 1:3 (0:3)

Голи: Перейра (57) - Касорла (9, з пенальті), Санчес (40), Езіл (45+1).

Лестер Сіті - Суонсі - 2:1 (1:0)

Голи: Варді (32), Морган (52) - Фер (80).