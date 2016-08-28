Коноплянка за крок від переходу у німецький "Шальке"

Український півзахисник іспанської "Севільї" Євген Коноплянка найближчим часом може стати гравцем німецького "Шальке", повідомляє телеканал "Футбол 1".

Українець вже вирушив до Німеччини, де незабаром обговорить деталі особистого контракту з клубом з Гельзенкірхена. Стверджується, що у футболіста також були пропозиції з Росії, але він їх розглядати не став.

Крім того, журналіст телеканалу "2+2" Ігор Бурбас на своїй сторінці в Twitter підтвердив інформацію про можливий перехід. "Удачі в новому клубі! Вперед, Шальке!", - написав він, прикріпивши до повідомлення фотографію Коноплянки.

Нагадаємо, Євген Коноплянка не потрапив в заявку "Севільї" на матч 2-го туру чемпіонату Іспанії проти "Вільярреала". Після цього іспанські ЗМІ повідомили, що головний тренер андалусійської команди Хорхе Сампаолі перестав розраховувати на українця і погодився продати його в інший клуб.

Коноплянка став гравцем "Севільї" перед минулим сезоном, куди на правах вільного агента перейшов з "Дніпра". Однак пробитися до основного складу йому не вдалося.

У нинішньому сезоні Коноплянка взяв участь лише в одному матчі "Севільї" - в Суперкубку УЄФА проти мадридського "Реала". У цій грі українець забив гол з пенальті, але став автором ключової помилки, яка призвела до того, що "Реал" на останній хвилині основного часу зрівняв рахунок в грі. В результаті, "Севілья" програла цю зустріч з рахунком 2:3.