Український форвард Зозуля завтра може дебютувати за "Бетіс"

Український форвард севільского "Бетіса" Роман Зозуля потрапив до заявку своєї команди на матч 2-го туру чемпіонату Іспанії з футболу проти "Депортіво" з Ла-Коруньї. Про це повідомляється на офіційному сайті "Бетіса".

Таким чином, якщо Зозуля з'явиться на полі в цій зустрічі, це буде його дебют у чемпіонаті іспанської Ла Ліги. Матч відбудеться завтра, 26 серпня, о 21:45.

Нагадаємо, перед матчем 1-го туру, в якому "Бетіс" програв "Барселоні" з рахунком 3:6, Зозуля не потрапив до заявки севільської команди.

Як повідомляв УНІАН, Роман Зозуля в кінці липня перейшов в "Бетіс" з "Дніпра".