Український форвард Зозуля завтра може дебютувати за "Бетіс"
17:31, 25 серпня 2016Футбол
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Футболіст потрапив до заявки команди на матч проти "Депортіво".
Зозуля може завтра дебютувати в Ла Лізі / Real Betis
Український форвард севільского "Бетіса" Роман Зозуля потрапив до заявку своєї команди на матч 2-го туру чемпіонату Іспанії з футболу проти "Депортіво" з Ла-Коруньї. Про це повідомляється на офіційному сайті "Бетіса".
Таким чином, якщо Зозуля з'явиться на полі в цій зустрічі, це буде його дебют у чемпіонаті іспанської Ла Ліги. Матч відбудеться завтра, 26 серпня, о 21:45.
Нагадаємо, перед матчем 1-го туру, в якому "Бетіс" програв "Барселоні" з рахунком 3:6, Зозуля не потрапив до заявки севільської команди.
Як повідомляв УНІАН, Роман Зозуля в кінці липня перейшов в "Бетіс" з "Дніпра".
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