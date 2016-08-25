"Шахтар" є фаворитом на ставках букмекерів перед матчем з "Істанбул"

Напередодні матчу заключного раунду кваліфікації Ліги Європи "Шахтар" - "Станбул Башакшахsр" український клуб має незаперечнe перевагу над суперником на котирування[ букмекерських контор, повідомляє спеціалізований сайт Вetexplorer.com .

Ставки на перемогу донецької команди над суперником оцінюються в середньому в 1,37 до 1, на нічию - 4,76 до 1, а на перемогу турецької команди - 7,64 до 1.

Перша очна гра між цими суперниками відбулася рівно тиждень тому в Туреччині, 18 серпня, закінчившись мінімальною перемогою "Шахтаря" - 1:2.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Істанбул" відбудеться 25 серпня на "Львів-Арені" і розпочнеться о 22.00.