Драговіч: "Без "Динамо" я б не став тим футболістом, на якого звернув увагу "Байєр"

Новачок леверкузенського "Байєра" Александр Драговіч, який вчора залишив київське "Динамо", хотів би, щоб його нинішня і минула команди потрапили в одну групу в Лізі чемпіонів. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес в Україні".

"Це було б здорово, якби "Динамо" і "Байєр" потрапили в одну групу Ліги чемпіонів. Наскільки я розумію, такий варіант можливий, оскільки при жеребкуванні ці команди опиняться в різних кошиках", - сказав Драгович.

Австрійський захисник також зазначив, що йому було важко залишати "Динамо", де він провів три роки і відчував себе комфортно.

"Останнім часом мені було дійсно важко, але зовсім не тому, що хотілося скоріше залишити "Динамо". Як раз навпаки: дуже важко було розлучатися з командою, без якої я б ніколи не став тим Драговічем, на якого звернув увагу "Байєр". Мене обтяжувала невизначеність: переговори по трансферу тривали майже три місяці. Радий, що вони завершилися, і я можу зітхнути з полегшенням", - сказав футболіст.

"Якщо ж говорити про київ, то проведені тут три роки запам'ятаю на все життя. Тут було настільки комфортно, що, не складися ситуація так, як склалася, я навіть і не замислювався б про від'їзд", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора Александр Драговіч підписав контракт з німецьким "Байєром". Сума трансферу могла скласти близько 18 мільйонів доларів.