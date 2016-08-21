УПЛ. "Ворскла" зіграла внічию зі "Сталлю", "Чорноморець" переміг "Зірку"

Полтавська "Ворскла" не змогла в домашньому матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги з каменської "Сталлю" перервати свою безвиграшну серію, яка тепер становить шість ігор.

Під час зустрічі більше можливостей, щоб забити гол, мали гості з Кам'янського, але матч завершився без голів - 0:0.

В іншому поєдинку туру одеський "Чорноморець" з рахунком 1:0 переміг на виїзді "Зірку" з Кропивницького, яка проводила першу зустріч під керівництвом нового головного тренера Даріо Друді.

Єдиний гол після подачі з флангу на 39-й хвилині забив захисник гостей Давид Хочолава. "Зірка" могла відігратися ще до перерви, але Олександр Кучеренко не реалізував пенальті.

Ворскла (Полтава) — Сталь (Кам'янське) - 0:0 (0:0)

В: Непогодов, Пердута, Дитятьєв, Скляр (Кравченко, 85), Ребенок, Чеснаков, Ткачук, Кобахідзе, Зарічнюк (Бартуловіч, 46), Хльобас, Коломоєць (Загорулько, 77)

З: Паньків, Пашаєв, Іщенко, Стаменковіч, Довгий, Карасюк, Каленчук, Васін (Мисик, 90+4), Деул, Дансо (Р. Малакян, 46), Комваліус (Дебелко, 89).

Попередження: Дитятьєв.

Зірка (Кропивницький) — Чорноморець (Одеса) - 0:1 (0:1)

Голи: Хочолава (39);

З: Паст, Баєнко, Кучеренко, Ковальов, Бацула, Гавриш, Лупашко, Загальський (Чумак, 68), Щедрий, Попов (Білоног, 57), Локтіонов (Чічіков, 54);

Ч: Боровик, Данченко (Азацький, 75), Мартиненко, Хочолава, Люлька, Філімонов, Смирнов (Татарков, 78), Калитвинцев, Андрієвський, Кабаєв, Хобленко (Сильвіо, 64);

Попередження: Гавриш — Філімонов, Хочолава, Мартиненко, Боровик.