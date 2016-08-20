Український форвард Зозуля сьогодні не дебютує за "Бетіс"

Український форвард Роман Зозуля не увійшов до складу 20 гравців севільського "Бетіса", які вирушили на виїзний поєдинок 1-го туру Ла Ліги проти "Барселони". Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Причини такого рішення головного тренера команди Густаво Пойєта не називаються.

Нагадаємо, Роман Зозуля в кінці липня перейшов з "Дніпра" в іспанський "Бетіс".

Матч "Барселона" - "Бетіс" розпочнеться сьогодні о 19:15 за київським часом.