Тренер "Шахтаря" Фонсека присвятив Срні перемогу над "Істанбулом"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека присвятив капітану своєї команди Даріо Срні перемогу над турецьким "Істанбулом" в матчі раунду плей-офф Ліги Європи. Про це він заявив на післяматчевій прес-конференції, повідомляє "Трибуна".

Заява Фонсеки пов'язана з тим, що сьогодні Срна провів 500-й матч у футболці "гірників".

"Так, я як раз хотів присвятити сьогоднішню перемогу саме Даріо. Це величезне досягнення, не кожен до нього доходить. Це дуже велике досягнення, ми дуже пишаємося Даріо, клуб їм дуже пишається. Думаю, що в його кар'єрі буде ще більше матчів за "Шахтар". Команда не забула про це свято і ми зробили йому заслужений подарунок. Розумію, що всі хочуть дізнатися, який же подарунок. Однак, я не можу вам сказати, – сказав Фонсека.

Срна після матчу також прокоментував своє чергове рекордне досягнення.

"Приємно зробити 500 ігор у футболці, яку я люблю, за клуб, який я люблю. Але на сьогоднішній день найважливіше – перемога "Шахтаря".

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" обіграв у першому матчі раунду плей-офф Ліги Європи турецький "Істанбул" з рахунком 2:1.