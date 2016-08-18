Перемога "Шахтаря" над "Істанбулом" стала 400-ю для українських клубів у єврокубках

Перемога донецького "Шахтаря" над "Істанбул Башакшехіром" в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи стала 400-й для українського клубного футболу в єврокубках, повідомляє Sport Arena.

При цьому з 400 перемог українських команд на європейській арені, 149 — це перемоги, здобуті в матчах в найпрестижнішому клубному змаганні Старого світу — Ліги чемпіонів (раніше — Кубку чемпіонів).

Першою українською командою, яка вийшла в єврокубки, було київське "Динамо", яке в 1965 році прийняв участь у Кубку володарів кубків. Тоді ж кияни здобули і першу для України перемогу на міжнародній арені, розгромивши на виїзді північноірландський "Колрейн" (6:1). Автором першого "українського" гола в Європі став легендарний півзахисник Андрій Біба.

З тих пір українські клуби регулярно виступали на євроарені, при цьому чотири рази вигравали трофеї. У 1975-му "Динамо" спочатку виграло Кубок кубків, а потім і Суперкубок Європи, в 1986-му кияни знову тріумфували в Кубку кубків, а в 2009-му Кубок УЄФА підкорився донецькому "Шахтарю".

В цілому ж, перемагати в єврокубкових матах вдавалося п'ятнадцяти українським командам. Серед них впевнене лідерство утримує "Динамо", на рахунку якого 152 перемоги, другим йде "Шахтар" — 92 перемоги, третім — "Дніпро", у якого 53 перемоги.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" обіграв у першому матчі раунду плей-офф Ліги Європи турецький "Істанбул" з рахунком 2:1.