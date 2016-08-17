Фонсека: "У матчі з "Істанбулом" ви побачите амбітний "Шахтар"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека напередодні першого матчу в новому сезоні Ліги Європи назвав команду "Істанбул Башакшехір" складним суперником. Слова фахівця на передматчевій прес-конференції призводить Sport Arena.

"Чекає зустріч з досить складним суперником, який грає у себе вдома. Необхідно показати футбол високого рівня, але при цьому ми повинні Читайте також"Шахтар" відправився на матч з "Істанбулом" без Бернарда та Шевчуказалишатися самими собою незалежно від результату. Завтра побачите амбітний Шахтар", - заявив фахівець.

Фонсека також додав, що його команда добре вивчила суперника перед майбутньою зустріччю.

"У нас була можливість побачити деякі товариські матчі команди, вони змінилися в порівнянні з минулим сезоном. Їм вдалося відмінно проявити себе в сильному чемпіонаті Туреччини. Незважаючи на те, що "Башакшехір" у цьому сезоні ще не провів жодного матчу внутрішньої першості, ми добре їх вивчили, нас чекає нелегка гра", - вважає португальський наставник.

При цьому, журналісти поцікавилися у Фонсеки про шанси вийти на поле аргентинського нападника "гірників" Факундо Феррейри, який в нинішньому сезоні жодного разу не з'являвся на полі.

"Факундо дуже багато і добре працює, я задоволений тим, як він тренується. У будь-який момент у нього може з'явитися шанс, і він буде грати – як і всі футболісти нашої команди", — заявив Фонсека.

Перший матч кваліфікації Ліги Європи, в якому "Шахтар" зіграє з "Істанбул Башакшехіром" відбудеться в Туреччині, завтра, 18 серпня. Матч-відповідь відбудеться 25 серпня у Львові.