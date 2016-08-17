"Шахтар" відправився на матч з "Істанбулом" без Бернарда та Шевчука
Завтра донецька команда проведе в Стамбулі свій перший матч в новому сезоні Ліги Європи.
Донецький "Шахтар" прибув у Стамбул, де завтра зіграє в першому матчі раунду плей-офф Ліги Європи проти місцевого "Істанбул Башакшехіра". Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.
В Туреччину головний тренер команди Паулу Фонсека взяв 22 гравців. Серед них не знайшлося місце травмованому бразильцю Бернарду, а також українцям В'ячеславу Шевчуку та В'ячеславу Танковскому.
Склад "гірників" виглядає так:
Воротарі: Андрій П'ятов, Микита Шевченко, Олег Кудрик;
Захисники: Олександр Кучер, Даріо Срна, Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Ісмаїлі;
Півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Коваленко, Марлос, Фред, Веллінгтон Нем, Тайсон, Дентіньо, Андрій Тотовицький;
Нападники: Євген Селезньов, Едуардо, Факундо Феррейра.
Нагадаємо, матч "Шахтар" - "Істанбул Башакшехір" відбудеться завтра, 18 серпня, о 20:30.