"Шахтар" відправився на матч з "Істанбулом" без Бернарда та Шевчука

Донецький "Шахтар" прибув у Стамбул, де завтра зіграє в першому матчі раунду плей-офф Ліги Європи проти місцевого "Істанбул Башакшехіра". Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.

В Туреччину головний тренер команди Паулу Фонсека взяв 22 гравців. Серед них не знайшлося місце травмованому бразильцю Бернарду, а також українцям В'ячеславу Шевчуку та В'ячеславу Танковскому.

Склад "гірників" виглядає так:

Воротарі: Андрій П'ятов, Микита Шевченко, Олег Кудрик;

Захисники: Олександр Кучер, Даріо Срна, Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Ісмаїлі;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Коваленко, Марлос, Фред, Веллінгтон Нем, Тайсон, Дентіньо, Андрій Тотовицький;

Нападники: Євген Селезньов, Едуардо, Факундо Феррейра.

Нагадаємо, матч "Шахтар" - "Істанбул Башакшехір" відбудеться завтра, 18 серпня, о 20:30.