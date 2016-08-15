"Барселона" обіграла "Севілью" у першому матчі за Суперкубок Іспанії

"Барселона" з рахунком 2:0 обіграла на виїзді "Севілью" у першому матчі за Суперкубок Іспанії.

Обидва м'ячі були забиті в другому таймі гри - голами відзначилися Луїс Суарес і Мунір Ель-Хаддаді.

Український півзахисник "Севільї" Євген Коноплянка участі в матчі не приймав.

Севілья — Барселона - 0:2 (0:0)

Голи: Л. Суарес (54), Ель-Хаддаді (81)

З: Ріко, Маріано, Меркадо, Рамі, Ескудеро (Сарабіа, 57), Краневіттер (Ганс, 69), Нзонзі, Кійотаке, Ф. Васкес, Вітоло, Вьєтто (Бен Йеддер, 61);

Б: Браво, Серхі Роберто, Піке, Маскерано, Матьє (Дзень, 27), Бускетс, Іньєста (Д. Суарес, 35), Ракітіч, Мессі, Л. Суарес, Арда Туран (Ель Хаддаді, 76);

Попередження: Меркадо, Нзонзі, Васкес — Бускетс, Л. Суарес.

Матч-відповідь відбудеться на барселонському стадіоні "Камп Ноу" у четвер, 18 серпня.