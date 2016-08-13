"Зірка" з Кропивницького в найближчі дні змінить головного тренера

Головний тренер новачка української Прем'єр-ліги "Зірки" з Кропивницького Сергій Лавриненко, ймовірно, залишить свою посаду після матчу 4-го туру проти луцької "Волині". Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1", повідомляє football.ua.

"Чи останній для мене матч з "Волинню"? Ми домовилися з президентом про те, що я допрацьовую до того моменту, поки не прибуде новий тренер. Це відбудеться в неділю або понеділок. На гру з "Волинню" команду виведу я, а далі будемо вести переговори. Швидше за все, я не залишуся в клубі", — сказав Лавриненко.

"Клуб розвиватиметься по-європейськи, буде запрошений іноземний фахівець. Думаю, що це крок вперед для "Зірки", — додав він.

Зазначимо, що кандидатами на посаду головного тренера "Зірки" є сербський екс-наставник львівських "Карпат" Ігор Йовічевіч і український екс-тренер харківського "Металіста" Ігор Рахаєв.

Матч чемпіонату України, де "Зірка" зіграє на виїзді проти "Волині", розпочнеться сьогодні о 17:00.