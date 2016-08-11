Збірна Росії з футболу визначилася з новим головним тренером

Новим головним тренером збірної Росії з футболу став Станіслав Черчесов, повідомляє офіційний сайт Російського футбольного союзу.

Асистентами Черчесова стануть Мірослав Ромащенко, Владімір Паніков та Гінтарас Стауче.

За даними Матч ТВ, термін контракту завершиться в кінці 2018 року, а загальна зарплата тренерського штабу складе 2,8 мільйона євро.

Нагадаємо, 52-річний Станіслав Черчесов раніше очолював низку клубів Австрії, Росії та Польщі. У минулому сезоні він привів польську "Легію" до перемоги в чемпіонаті і кубку країни.

Як повідомляв УНІАН, попередній головний тренер збірної Росії Леонід Слуцький залишив команду після провального виступу на Євро-2016.