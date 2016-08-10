Гол Коноплянки не допоміг "Севільї" обіграти "Реал" в Суперкубку УЄФА

Мадридський "Реал", обігравши в норвезькому Тронхеймі "Севілью" з рахунком 3:2, став володарем Суперкубка УЄФА.

У першому таймі команди обмінялися голами. На 21-й хвилині дальнім та сильним ударом дев'ятку воріт "Севільї" вразив півзахисник "Реала" Марко Асенсіо. За хвилину до кінця першої половини гри Франко Васкес з лінії штрафного майданчика мадридців зрівняв рахунок.

Євген Коноплянка почав матч в запасі і вийшов на поле на 67-й хвилині. Через п'ять хвилин він реалізував пенальті, який ледь не став переможним у матчі.

Після голу українця "Реал" став домінувати на полі. За хвилину до кінця основного часу зустрічі захисник мадридців Серхіо Рамос ударом головою після подачі з флангу зрівняв рахунок і перевів гру в овертайм - 2:2.

У додатковий час "Севілья" після видалення Тімоті Колодзейчака залишилася в меншості, а "Реал" продовжував володіти ініціативою і регулярно створював гольові моменти. Один з них на 119-й хвилині призвів до голу - Дані Карвахаль сам пройшов углиб штрафного майданчика суперника і вразив дальній кут воріт.

Реал (Іспанія) - Севілья (Іспанія) - 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голи: Асенсіо (21), Серхіо Рамос (90+3), Карвахаль (119) - Васкес (41), Коноплянка (72, з пенальті);

Р: Касілья, Рамос, Варан, Карвахаль, Марсело, Іско (Модріч, 66), Ковачич (Хамес Родрігес, 73), Асенсіо, Каземіро, Васкес, Мората (Бензема, 63);

С: Ріко, Маріано, Колодзейчак, Пареха, Каррісу (Рамі, 51), Іборра, Кійотаке, Вітоло, Нзонзі, Васкес, Вьєтто (Коноплянка, 67).

Попередження: Карвахаль, Асенсіо - Колодзейчак;

Вилучення: Колодзейчак (94).