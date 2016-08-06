УПЛ: "Сталь" з Кам'янського обіграла луцьку "Волинь"
Команда Еріка Ван дер Меєра здобула свою першу перемогу в сезоні.
"Сталь" з Кам'янського здобула домашню перемогу над луцькою "Волинню" в матчі 3-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 1:0.
Єдиний гол у матчі "Сталь" забила на 12-й хвилині, коли голандський півзахисник господарів Бой Деул реалізував штрафний удар, призначений приблизно в 25 метрах від воріт.
Наприкінці матчу "Волинь" могла відігратися, але форвард лучан Сергій Павлов за 10 хвилин до кінця основного часу з близької відстані не зумів переграти воротаря Юрія Паньківа.
Сталь (Кам'янське) - Волинь (Луцьк) - 1:0 (1:0)
Гол: Деул (12)
З: Паньків, Пашаєв (Довгий, 54), Іщенко, Стаменковіч, Воронін, Карасюк (Р. Малакян, 90+3), Каленчук, Васін, Деул, Е. Малакян, Комваліус (Дебелко, 85);
В: Кичак, Никитюк (Романюк, 46), Горопевшек, Шабанов, Шаповал, Мемешев, Герасимюк, Богданов, Задерецький (Дудик, 46), Діда (Чепелюк, 85), Петров;
Попередження: Задерецький, Шабанов, Шаповал, Богданов;
Вилучення: Шабанов (88).