УПЛ: "Сталь" з Кам'янського обіграла луцьку "Волинь"

"Сталь" з Кам'янського здобула домашню перемогу над луцькою "Волинню" в матчі 3-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний гол у матчі "Сталь" забила на 12-й хвилині, коли голандський півзахисник господарів Бой Деул реалізував штрафний удар, призначений приблизно в 25 метрах від воріт.

Наприкінці матчу "Волинь" могла відігратися, але форвард лучан Сергій Павлов за 10 хвилин до кінця основного часу з близької відстані не зумів переграти воротаря Юрія Паньківа.

Сталь (Кам'янське) - Волинь (Луцьк) - 1:0 (1:0)

Гол: Деул (12)

З: Паньків, Пашаєв (Довгий, 54), Іщенко, Стаменковіч, Воронін, Карасюк (Р. Малакян, 90+3), Каленчук, Васін, Деул, Е. Малакян, Комваліус (Дебелко, 85);

В: Кичак, Никитюк (Романюк, 46), Горопевшек, Шабанов, Шаповал, Мемешев, Герасимюк, Богданов, Задерецький (Дудик, 46), Діда (Чепелюк, 85), Петров;

Попередження: Задерецький, Шабанов, Шаповал, Богданов;

Вилучення: Шабанов (88).