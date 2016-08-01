Ярмоленко наздогнав Шевченка по голам у чемпіонаті України

Форвард київського "Динамо" Андрій Ярмоленко наздогнав колишнього нападника цього ж клубу, а нині головного тренера збірної України Андрія Шевченка за кількістю голів в чемпіонаті України, повідомляє ua-football.com.

Як повідомляв УНІАН, вчора Ярмоленко забив два м'ячі у ворота львівських "Карпат". Ці голи стали для нього 82-му і 83-м у чемпіонаті України. В активі Шевченка також 83 точних удари по воротах.

Тепер два представника "Динамо" ділять 10-11 місця в загальному рейтингу бомбардирів чемпіонату України. Наступний гол дозволить Ярмоленку наздогнати по забитим м'ячам Олександра Косиріна та стати повноправним представником топ-10 бомбардирів чемпіонату.

Нагадаємо, що очолює загальний залік Максим Шацьких з 124 голами, на один менше у Сергія Реброва. На третьому місці розташувався форвард "Шахтаря" Євген Селезньов - 111 голів. У число тих, хто забивав більше 100 голів також входить Андрій Воробей, маючи в активі 105 результативних ударів.