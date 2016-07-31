Екс-футболіст "Динамо" Велозу продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії

Екс-півзахисник київського "Динамо" Мігель Велозу став гравцем італійської "Дженоа", повідомляє офіційний сайт генуезького клубу.

Португальський футболіст перейшов в "Дженоа" на правах вільного агента. Терміни і фінансові умови контракту не повідомляються.

Читайте такожСуркіс: "Велозу, швидше за все, покине "Динамо"Як раніше повідомляв УНІАН, влітку у Велозу закінчився контракт з "Динамо". 30-річний півзахисник заздалегідь заявив, що не планує продовжувати контракт з київським клубом і планує продовжити виступи в одному з чемпіонатів західної Європи.

У "Динамо" Велозу виступав з 2012 року, зігравши за команду у всіх турнірах 165 матчів і забивши 18 голів. До свого періоду в Україні Велозу два роки провів в "Дженоа".