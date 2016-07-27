Фонсека: "Шахтар" показав красивий атакуючий футбол у матчі з "Янг Бойз"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека вважає, що його команда могла обігравати швейцарський "Янг Бойз" з більшою різницею в рахунку, аніж два голи. Про це він сказав після матчу, повідомляє Football.ua.

"Сьогодні міг бути й інший рахунок. Якщо дивитися на кількість створених моментів, то "Шахтар" міг забивати більше. Команда показала красивий, атакуючий футбол. Ми контролювали гру, не рахуючи перших десяти хвилин, коли суперник заробив кілька кутових. Шахтар показав атакуючий футбол, і ми добре зіграли в обороні. Не вистачило лише забитих голів", — заявив португальський фахівець.

Він також відзначив хорошу гру у вчорашньому матчі півзахисника Бернарда, центральних захисників Івана Ордеця та Сергія Кривцова, а також форвардів Дентіньо і Євгена Селезньова, які вийшли на заміну.

"Хороша гра Бернарда? Він показує відмінний футбол. Бернард відмінно розуміє наші ідеї і слідують їм з самого початку. Найчастіше трапляється, що оцінюють гравців атаки. Однак не варто забувати про лінію оборони, яка сьогодні показала себе дуже добре. Наших два центрбека не пропускали атаки суперника, тому матчем ми задоволені", — вважає Фонсека.

"Заміни? Відчули, що потрібно випускати Селезньова і Дентіньо. Вони вийшли на поле і порадували нас своєю грою", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв швейцарський "Янг Бойз" з рахунком 2:0.