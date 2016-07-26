Суперник "Ворскли" змінив тренера напередодні матчу Ліги Європи

Хорватський футбольний клуб "Локомотива" із Загреба оголосив про призначення Томіслава Івковича новим головним тренером, повідомляється на офіційному сайті команди.

Тренер раніше працював у команді з 2011 по 2015 роки. У сезоні 2012/13 він досяг найвищих вершин для команди - 2-е місце в національному чемпіонаті і вихід у фінал Кубка Хорватії.

Читайте також"Динамо" і "Ворскла" виграли матчі 1-го туру Прем'єр-ліги

Івкович змінив Валентина Баришича, який очолював "Локомотиву" з травня поточного року. Під керівництвом попереднього спеціаліста команда впевнено пройшла два раунди евркубка - три перемоги і одна нічия в матчах з "Санта-Колома" і РОПС, але невдало стартувала у чемпіонаті Хорватії, де набрала 1 очко в двох матчах.

Як повідомляв УНІАН, перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи "Локомотива" - "Ворскла" відбудеться в Загребі в четвер, 28 липня.