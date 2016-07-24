УПЛ: Луганська "Зоря" розпочала сезон з розгромної перемоги над "Олімпіком" (відео)

Луганська "Зоря" з рахунком 3:0 розгромила донецький "Олімпік" у матчі першого туру чемпіонату української Прем'єр-ліги.

Перший м'яч на 18-й хвилині забив нігерійський форвард Денніс Бонавентура, який вміло розібрався з м'ячем на добиванні після дальнього удару по воротах "Олімпіка" від Желько Любеновіча.

Через кілька хвилин голом відзначився вже Любеновіч, який замкнув простріл Івана Петряка від лицьової лінії "Олімпіка".

В самому кінці матчу третій гол "Зорі" забив Євген Ткачук. Захисник підправив м'яч у ворота гостей після подачі з кутового.

Зоря (Луганськ) – Олімпік (Донецьк) - 3:0 (2:0)

Голи: Бонавентура (18), Любеновіч (26), Ткачук (89);

З: Шевченко, Ткачук, Чечер, Гордієнко, Сухоцький, Каменюка, Гречишкін, Петряк, Любеновіч, Караваєв (Кулач, 71, Соболь, 75), Бонавентуре (Пауліньо, 54);

О: Махарадзе, Парцванія (Олійник, 75), Іллой-Айєт, Гришко, Немчанінов, Гошкодеря, Драченко, Танчик, Доронін (Поступаленко, 61), Шестаков, Матяж.

Попередження: Бонавентуре, Гречишкін, Ткачук — Драченко.