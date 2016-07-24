Моурінью заборонив футболістам МЮ грати в Pokemon Go перед матчами

«Жозе намагається підтримувати хороші стосунки з гравцями і персоналом і думає, що їм деколи потрібно розслабитися та відпочити від тренувань та ігор. Єдине, що у нього викликає занепокоєння, це галас навколо покемонів. Він каже, що за 48 годин до матчу його підопічні повинні відкласти все в сторону і працювати над майбутньою грою», — заявило Daily Star джерело, знайоме з ситуацією всередині клубу, передає Газета.ру.

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