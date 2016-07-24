Прем'єр-ліга, 1-й тур, "Зоря" - "Олімпік": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Запоріжжі відбудеться матч 1-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" прийме донецький "Олімпік".

Відтепер у Прем'єр-лізі залишилася лише одна команда, яка базується і грає в Запоріжжі. «Зоря» саме в цьому місті двічі здолала «Олімпік» з дуже впевненою перевагою – кожен раз з різницею в 4 м'ячі. У сезоні-2014/15 - 5:1, а в наступному турнірі 2015/16 - 4:0.

В цілому ж підопічні Романа Санжара не виглядають хлопчиками для биття в цьому спорі, ні взагалі в еліті українського футболу. Тому нагальне питання: чи зможуть гості позбутися комплексу чужого поля проти луганчан. В цілому значних змін в донецькій команді не сталося.

У свою чергу, Юрію Вернидубу ще належить закрити деякі дефіцитні позиції після від'їзду, наприклад, Микити Шевченка або ж Пилипа Будківського.

В неділю буде можливість порівняти якість підготовки на батьківщині, як це робив «Олімпік», з корисністю зарубіжних зборів «Зорі». Результати обох колективів у спарингах можна назвати задовільними, проте всі вони нічого не варті перед рахунком наступного поєдинку.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом вважається "Зоря". На перемогу луганчан ставки приймаються з розрахунку 1,34 до 1, на нічию - 4,55 до 1, а на перемогу "Олімпіка" - 7,93 до 1.

Матч "Зоря" - "Олімпік" розпочнеться у Запоріжжі о 17.00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканалу "2+2".