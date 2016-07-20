В Росії можуть урізати бюджет на підготовку до ЧС-2018 з футболу

Міністерство фінансів РФ запропонує в 2017 році скоротити фінансування підготовки до чемпіонату світу з футболу, який в 2018 році має пройти в Росії. Про це повідомляє Газета.ru.

Мінфіном пропонується перевести у "лист очікування" 15 мільярдів рублів витрат, які за програмою визначені на ЧС-2018. Офіційно пропозиція буде озвучена сьогодні на бюджетній нараді у прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

Серед іншого Мінфін пропонує заощадити 3 мільярди рублів на будівництво стадіонів. Зокрема, до стадіону в Калінінграді можуть не довести 830,4 мільйона.

Читайте такожМОК запропонував міжнародним федераціям не віддавати право проведення великих турнірів РосіїВідповідно до федерального бюджету, загальна вартість ЧС-2018 становить 166,8 мільярдів рублів у 2013-2018 роках. Пік фінансування має припасти саме на 2017 рік (на заходи до вирахувань заплановано 63 мільярди рублів).

Ще однією статтею для оптимізації витрат можуть в 2017 році стати тренувальні майданчики, будівництво та реконструкцію яких пропонують недофінансувати на 11,8 млрд руб.

Скорочення витрат Мінспорту також визначається на підготовку XXIX Всесвітньої зимової універсіади 2019 року в Красноярську. На 2017 рік у "лист очікування" поставлені 3,2 млрд рублів на ці цілі. Питання вже розглядалося на погоджувальній нараді у віце-прем'єра Аркадія Дворковича, але суперечності остаточно вирішені не були.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розпочала перевірку міністра спорту РФ Віталія Мутко через його причетність до допінгового скандалу на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі.