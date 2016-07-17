Селезньов: "Мій промах позбавив "Шахтар" Суперкубка України"

Форвард донецького "Шахтаря" Євген Селезньов вважає, що це він винен у тому, що "гірники" програли в матчі за Суперкубок України з київським "Динамо". Футболіста цитує офіційний сайт "Шахтаря".

"У кінцівці матчу і в серії пенальті моя вина. Не забив у грі, не вийшло, не забив і пенальті. Це повністю моя провина: не підняв м'яч над ногою – і все... Зараз важко сказати щось про матч, тому що мій промах позбавив команду трофея. Всі підтримали, дякую, але мені не легше", - сказав Селезньов.

Читайте такожСелезньов: "Я бачив, як підтримують збірну - "всі виродки, козли і дерев'яні"Нагадаємо, в матчі за Суперкубок київське "Динамо" обіграло в серії пенальті донецький "Шахтар" після того, як основний час гри завершився внічию 1:1. Вирішальний удар не реалізував Євген Селезньов.

Також зазначимо, що Селезньов проводив свій перший офіційний матч за "Шахтар" після повернення в команду. Минулий сезон форвард провів у "Дніпрі" та російської "Кубані".